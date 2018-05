Deel dit artikel:











Inwoners Noordenveld hebben laatste woord in politieke plannen nieuwe gemeenteraad Burgemeester Klaas Smid krijgt het akkoord aangeboden door formateur Henk Kosters (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

RODEN - Er komt een jeugdraad, een dorpenfonds van één miljoen euro, een meerjarenplan voor woningbouw en hondenbelasting wordt (eindelijk) afgeschaft. Dat staat in het voorlopig coalitie- en raadsakkoord van de gemeente Noordenveld.

Geschreven door Marjolein Knol

Voorlopig, omdat de bevolking ook nog op de akkoorden mag reageren.



De huidige coalitie heeft met vijf politieke partijen 17 van de 23 raadszetels. Samen met alle politieke partijen is een raadsakkoord gemaakt, waarin elke politieke partij voor haar belangrijke punten mocht aandragen. Meer dan de helft van die punten zijn verder uitgewerkt in het coalitieakkoord.



Trots

Burgemeester Klaas Smid is trots op zijn gemeente. “In Nederland is veel onnodige polarisatie. Onze kiezers en inwoners zitten niet te wachten op strijd in de gemeenteraad. Daarom ben ik blij dat alle fracties erin geslaagd zijn tot een akkoord te komen.”



Afschaffing hondenbelasting

Hoewel de partijprogramma’s voor een groot deel met elkaar overeenkomen, was de VVD niet gelijk enthousiast over het plan een raadsakkoord op te stellen. Fractievoorzitter Robert Meijer: “We hebben gemeend geen spelbreker te zijn, dus gekeken om punten binnen te halen.” Een van die punten is de afschaffing van hondenbelasting.



Vuurwerk

Hoewel de twee akkoorden (coalitie en raad) voor een groot deel op elkaar lijken, zijn de partijen niet bang dat de raadsvergaderingen de komende vier jaar saai worden. De voornaamste punten waar de raad het nog niet helemaal over eens is zijn duurzaamheid, het afvalbeleid en de centrumvisies. Gerard Willenborg van CDA: “Hier zal vast voor ons doen wat vuurwerk over ontstaan.”



De grootste verandering is dat raad wil dat de gemeente toegankelijker wordt voor haar inwoners. Zo moet er een jeugdraad komen en moeten inwoners meer worden betrokken bij de besluitvorming. Experimenteren met inwonerpeilingen wordt als voorbeeld genoemd.



Tenslotte wil de raad een videoverbinding van de gemeenteraad op de website. Nu kunnen raadsvergaderingen alleen gevolgd worden via een audioverbinding.



Dorpsplan Norg

In het coalitieakkoord staat - naast een meerjarenplan voor woningbouw - ook dat de centrumvisie voor Roden snel moet worden uitgevoerd. Daarnaast komt er een centrumvisie voor Nieuw-Roden, Norg en Peize. Norg heeft extra geluk: de reserve van 1,1 miljoen euro van de voormalige gemeente Norg wordt gebruikt voor het zogeheten dorpsplan van Norg. Een gedeelte hiervan is beschikbaar voor sociale woningbouw.



De portefeuilles tussen de nieuwe wethouders zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Henk Kosters (Gemeentebelangen) behoudt hetzelfde takenpakket als de afgelopen vier jaar; ruimtelijke ordening, de omgevingswet en economische zaken. Alex Wekema (PvdA) houdt zich opnieuw bezig met onderwijs, kunst en cultuur, maar nu ook financiën en verkeer en vervoer. Jeroen Westendorp (CDA/CU) is verantwoordelijk voor de volksgezondheid, jeugd, toerisme en sport. Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) neemt duurzaamheid en zorg en welzijn op zich.