Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 1 mei (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Midden in het centrum van Coevorden moet een opslag voor 2.000 kilo vuurwerk komen. Omwonenden zijn boos. Verder in het nieuws in een minuut het museum van Lammert Meringa in Zandpol, waar onder andere de eerste kaasrasp ooit te vinden is. En het is vandaag 1 mei, de Dag van de Arbeid.