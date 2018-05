Deel dit artikel:











Drents duo aangehouden vanwege productie synthetische drugs Het drugslab in Suwâld dat in december werd ontdekt (foto: Politie Noord-Nederland)

ASSEN - Een 35-jarige Assenaar en een 28-jarige inwoner van Roden zijn vanochtend door de politie aangehouden in een onderzoek naar het produceren van synthetische drugs.

Ook doorzochten agenten vijf woningen in Groningen, Assen, Roden en Beilen. Daarbij werd onder andere gezocht naar grondstoffen voor het maken van synthetische drugs en ander bewijsmateriaal.



Drugslab in Suwâld

De politie kwam de twee op het spoor na een ontdekking in het Friese Suwâld. Daar werd op 12 december vorig jaar een drugslab ontdekt in een stal naast een boerderij. Agenten waren naar de boerderij gegaan omdat ze vermoedden dat in het pand een hennepkwekerij zat. Deze kwekerij werd ook gevonden, plus een groot drugslab en een growshop. Door het onderzoeksteam werd op alles beslag gelegd en de 43-jarige bewoner van de boerderij werd aangehouden.



Hierna startte de politie een onderzoek om meer informatie te krijgen over de organisatie achter het lab. De bewoner van het pand werd verhoord en mede hierdoor kreeg het onderzoeksteam het duo uit Assen en Roden in het vizier.



Aanhouding bij verkeerscontrole

Toen de politie bij een verkeerscontrole op 21 maart verdachte grondstoffen ontdekte in de auto van de twee, werd het vermoeden van de politie bevestigd. De verdachten werden vervolgens overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.



In een loods in Leek en Dronten werden dezelfde grondstoffen ontdekt, met wederom een link met de twee verdachten. Ook lijkt het erop dat zij iets te maken hebben met een lab in Zuidlaarderveen dat in aanbouw is.



De 43-jarige man uit Suwâld zit nog vast. Halverwege mei moet hij zich verantwoorden voor de rechtbank.