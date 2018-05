Wel of geen WK Wielrennen in 2020? Provincies nu aan zet

WIELRENNEN - Een finale op en om het TT Circuit in Assen, de De Grote Markt in Groningen als startplaats van de belangrijkste tijdritten en verschillende routes door Drenthe en Groningen. Dat zijn de belangrijkste speerpunten van de wereldkampioenschappen wielrennen in 2020 in Drenthe en Groningen.

Eric Kersten, van het organiserende evenementenbureau The Organizing Connection, zegt dat het evenement sowieso niet zonder steun kan van de beide provincies. "We hebben een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage van vijf miljoen euro per provincie. De totale begroting komt uit op vijftien miljoen. "Twee miljoen hopen we te krijgen van het ministerie van VWS, de overige drie miljoen moet gehaald worden uit het bedrijfsleven."Eind mei en begin juni worden de plannen voor de WK Wielrennen in 2020 bij de provincies Drenthe en Groningen besproken. In de derde week van juni worden de WK door de UCI definitief toegewezen.Naast het TT Circuit en de stad Groningen, komen ook de plaatsen Emmen, Veendam en Appingedam voor in de plannen van het WK. "Wij hebben een concept in ons hoofd met wat we waar willen doen. Die plannen hebben we uitgebreid besproken met de twee provincies en de steden. Eind mei komt de UCI nog langs om alles te bekijken", zegt Kersten.De WK Wielrennen van 2020 zouden in eerste instantie gehouden worden in Venetië. Het doorgaan in Italië is erg onzeker en daarom benaderde de UCI Drenthe en Groningen. Kersten laat doorschemeren dat de Italianen niet echt meer in de race zijn. "We hebben zeer nauw contact met de UCI. Als wij ons concentreren op ons eigen bid en kunnen voldoen aan alle voorwaarden, zowel sportief als financieel, dan maken we gewoon een heel erg goede kans."