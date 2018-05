Deel dit artikel:











Ex-militair wordt verdacht van mishandelen dochter De man wordt verdacht van mishandeling (archieffoto RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Voor het mishandelen van zijn dochter heeft het Openbaar Ministerie vandaag zestig uur werkstraf geëist tegen een 41-jarige ex-militair uit Hoogeveen. Van die zestig uur is veertig uur voorwaardelijk.

Volgens de officier van justitie is bewezen dat de man zijn dochter tussen 2012 en 2016 meerdere keren heeft geschopt, geslagen en in haar gezicht heeft geknepen. Ook draaide hij af en toe de arm van het meisje op haar rug.



Blauwe plekken

Het geweld begon toen het meisje tien jaar oud was. Ze had regelmatig blauwe plekken. De man werd ook verdacht van mishandeling van zijn één jaar oudere zoon, maar daarvoor was uiteindelijk niet genoeg bewijs, aldus de officier.



Trauma na uitzending

Het meisje deed in september 2016 aangifte. Zij en haar broer werden alleen opgevoed door hun vader, die een trauma heeft overgehouden aan zijn uitzending als militair naar voormalig Joegoslavië. Na de aangifte werden de kinderen ondergebracht bij een pleeggezin.



'Geen mishandeling'

De Hoogevener bekende dat hij geweld had gebruikt, maar vond het geen mishandeling. "Het gebeurde uit onmacht. Mijn dochter wilde vaak niet luisteren. Dan gaf ik een corrigerende tik of een schop onder de kont", aldus de ex-militair. Meerdere ex-vriendinnen van de man verklaarden bij de politie dat hij erg hardhandig met zijn kinderen omging en zijn eigen kracht niet kende.



Aangifte intrekken

Inmiddels is het contact tussen de man en zijn kinderen hersteld, vertelde hij in de rechtszaal. Zijn dochter heeft de rechtbank laten weten dat ze haar aangifte wil intrekken, maar dat kan niet.



Behalve de werkstraf wil de officier van justitie dat de man zich ook psychiatrisch laat behandelen.



Op 15 mei doet de rechtbank uitspraak.