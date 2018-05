Streekvervoer ligt nog steeds plat door staking

ASSEN - Het streekvervoer ligt voor de tweede dag op rij plat door een staking. Volgens de vakbonden wordt er nagenoeg niet gereden.

Dat een paar bussen toch nog de remise verlaten, ligt volgens de bonden aan de werkgevers. "Daarmee willen de vervoerders het idee wekken van een mislukte ov-staking."De werkgevers in het openbaar vervoer spreken tegen dat het regionale vervoer helemaal plat ligt. "We kunnen gelukkig in het hele land nog beperkt rijden. Wat er kan is per regio en vervoerder verschillend", zegt Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV).Door twee dagen het werk neer te leggen, willen de vakbonden hun eisen voor een nieuwe cao bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten.De vakbonden dreigen vanaf volgende week dinsdag met estafettestakingen, als werkgevers niet over de brug komen. Dat zal beginnen bij het stadsvervoer Utrecht, Arnhem/Nijmegen en het streekvervoer in Twente.