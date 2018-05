Deel dit artikel:











Lex Smetsers per juli nieuwe directeur Zorggroep Drenthe Zorggroep Drenthe krijgt met Lex Smetsers een nieuwe directeur (foto: Zorggroep Drenthe)

ASSEN - Lex Smetsers is de nieuwe directeur-bestuurder van Zorggroep Drenthe, zo heeft de Raad van Toezicht besloten. Zijn voorganger, Sape Pranger, maakt per 1 juli gebruik van een vervroegde pensioenregeling.

Smetsers was hiervoor onder meer werkzaam in de gezondheidszorg. Vanuit de ziekenhuissector heeft hij in 2013 de overstap gemaakt naar Ouderenzorg VVT.



De Raad van Toezicht van Zorggroep Drenthe heeft Smetsers mede aangesteld vanwege zijn zorginhoudelijke en bedrijfskundige ervaring.