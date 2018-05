Bedrijventerreinen Assen gekoppeld door glasvezelnetwerk failliet Sensor City

ASSEN - Glasvezelbedrijf Bright Access gaat alle bedrijventerreinen in Assen koppelen. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van een deel van het netwerk van het voormalige Sensor City.

Op deze manier worden de grotere, maar ook een aantal kleine bedrijventerreinen voorzien van glasvezel.Het gaat om Stadsbedrijvenpark, Borgstee, Ketellapper, Peelerpark, Messchenveld, Kloosterveen en Schepersmaat. Ook ondernemers op andere locaties is Assen kunnen een aansluiting nemen op het netwerk.Sensor City ging vorig jaar failliet. Sindsdien wordt er met verschillende partijen gesproken over een overname van het glasvezelnetwerk dat in Assen in de grond ligt plus het bijbehorende sensornetwerk. Bright Acces wordt gebruiker van het netwerk, geen eigenaar."Er zijn nog twee gegadigden over, waarvan één de beste kaarten heeft. Ik denk dat we over een maand duidelijkheid hebben", zegt curator Jeroen Reiziger.