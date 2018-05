Veertig maanden cel voor overvallers Big Bazar Emmen

ASSEN/EMMEN - Een 33-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, voor het overvallen van warenhuis Big Bazar. Hij deed dat op 19 februari met een 58-jarige plaatsgenoot.

Ondanks dat de man ontkent, vindt de rechtbank dat er genoeg bewijs is dat hij de overvaller was die de jonge caissière van de winkel in de wijk Emmerhout aanviel.De oudste overvaller richtte een balletjespistool, dat op een echt wapen leek, op het slachtoffer. Hij is veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan vijftien voorwaardelijk en een behandeling bij Verslavingszorg Noord-Nederland voor zijn drugsverslaving.De 58-jarige man heeft wel bekend en hoeft daarom een minder hoge straf uit te zitten. Hij vertelde twee weken terug tijdens de rechtszaak dat het niet goed met hem ging en de overval een schreeuw om hulp was. De man vertelde ook dat hij zijn 33-jarige plaatsgenoot had meegevraagd. Wel vond hij dat zijn handlanger te veel geweld had gebruikt.De jongste man sprong in de winkel over de toonbank, greep de caissière vast, sloeg de vrouw op het hoofd en duwde haar hoofd tegen het beeldscherm van de kassa toen ze de la niet snel genoeg open kreeg. Uiteindelijk namen de mannen 330 euro mee.Ze moeten het slachtoffer tweeduizend euro schadevergoeding betalen. De winkel heeft recht op ruim vijfhonderd euro, bepaalde de rechtbank. Die oordeelt ook dat de mannen totaal geen oog hadden voor de grote impact die de gewelddadige overval op het slachtoffer heeft gehad en de maatschappelijke onrust die hij heeft veroorzaakt.De jongste overvaller is in 2013 veroordeeld tot een straf van zeven jaar cel voor drugshandel in Engeland. Daarvan zat hij drie jaar uit. Van de vier jaar die nog over zijn, moet hij van de Asser rechtbank nu één uitzitten, omdat hij de overval in Emmen in zijn proeftijd heeft gepleegd. Dat betekent dat hij de komende 3,5 jaar in de gevangenis zit.