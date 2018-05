Langdurige griepgolf na 20 weken ten einde

De griepgolf is voorbij (foto: Pixabay)

ASSEN - Na twintig weken is de griepepidemie eindelijk ten einde. Daarmee duurde de griepgolf meer dan twee keer zo lang als gemiddeld. Gezondheidsinstituut Nivel maakte vandaag bekend dat het aantal nieuwe griepgevallen twee weken achter elkaar laag genoeg was om de griepgolf officieel ten einde te verklaren.

Afgelopen week waren nog maar 24 op de 100.000 mensen geveld door de griep. Een week eerder stond de teller nog op 36. Er is sprake van een epidemie als meer dan 51 op de 100.000 mensen ziek zijn.Gemiddeld duurt een griepepidemie ongeveer negen weken. De langste griepepidemie was die in de winter van 2014/2015, die 21 weken woedde.Huisartsen zagen dit seizoen vooral veel jonge kinderen en ouderen met griepachtige verschijnselen. Ook waren er de afgelopen maanden opvallend veel ouderen met longontsteking. Veel Nederlandse ziekenhuizen lagen hierdoor overvol met grieppatiënten.Het Nivel baseert zich op cijfers van veertig huisartsenpraktijken. Lang niet iedereen met griep gaat naar de huisarts, maar de gehanteerde methode geeft wel een beeld en maakt vergelijkingen met andere jaren mogelijk.