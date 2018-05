Supermarkt Poiesz haalt gehakt ook uit schap

ASSEN - In navolging van supermarktketens Coop, Emté en SPAR haalt ook Poiesz rundergehakt uit de handel. Net als bij de andere ketens gaat het om mager rundergehakt, waar mogelijk de STEC-bacterie in zit.

Verpakkingen met 300 en 500 gram rundergehakt kunnen de ziekmakende bacterie bevatten.Poiesz heeft in onze provincie filialen in onder andere Assen, Beilen en Norg. De winkels vragen vragen consumenten dringend om reeds gekocht gehakt niet te eten en terug te brengen. Klanten kunnen hun geld terugkrijgen.De STEC-bacterie is een variant van de poepbacterie E-coli die de gifstof shigatoxine produceert.