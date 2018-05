Deel dit artikel:











Sectorplan Vierkant voor Werk helpt zeshonderd mensen aan baan Ruim zeshonderd mensen werden dankzij het plan bij- of omgeschoold (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Het sectorplan Vierkant voor Werk heeft in drie jaar tijd ruim zeshonderd werkzoekenden in het zuiden en midden van Drenthe aan een baan geholpen.

De subsidie was bedoeld voor bedrijven om werkzoekenden of personen die met ontslag werden bedreigd aan te nemen. De bedrijven kregen geld om deze mensen om te scholen of bij te laten leren, zodat de medewerkers hun positie op de arbeidsmarkt konden verbeteren.



'Hele leven bijleren'

Wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn is tevreden. “Het wordt steeds gewoner dat we ons hele leven moeten bijleren. Dankzij het sectorplan Vierkant voor Werk hebben zeshonderd mensen dat met een beetje hulp van de overheid kunnen doen.”



In december bleek dat het plan een succes was. Er werd meer subsidie aangevraagd dan dat er beschikbaar was. In augustus loopt het laatste traject af.



Aan het plan deden de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe mee, samen met het UWV, FNV, CNV, VNO-NCW Noord en de provincie Drenthe.