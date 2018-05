Ook het Italiaanse Caserta mengt zich in strijd om WK Wielrennen 2020

Deel dit artikel:











WIELRENNEN - Het Italiaanse Caserta heeft zich gemeld als concurrent voor Groningen en Drenthe in de strijd om het WK wielrennen in 2020. Dat meldt fietswebsite Tuttobiciweb.it.

Geschreven door Karin Mulder

In eerste instantie had de wereldwielerbond UCI in september de wereldtitelstrijd toegewezen aan Vicenza en Venetië. Maar aangezien nog geen harde financiële garanties te hebben, biedt Caserta een Italiaans alternatief.



"Ik schrik er niet van, maar we gaan wel even navraag doen", laat woordvoerder Renate Groenewold desgevraagd weten. "Ik weet hoe ver we zelf zijn en wat we allemaal al gedaan hebben. We kunnen alleen maar van onze eigen kracht uitgaan. Op 27 en 28 mei komt de UCI naar Drenthe om de concept-parcoursen te bekijken. Dat doen ze ook niet zomaar."



Venetië ook nog volop in de strijd?

Tijdens het laatste WK in september in het Noorse Bergen heeft de UCI de wereldtitelstrijd van 2020 aan Italië toegewezen op voorwaarde dat de beoogde organisatie met een gedegen financiële onderbouwing zou komen. Maar door de politiek instabiele situatie is dat vooralsnog niet gelukt. Dat was de reden voor de UCI om het verzoek bij de Drents-Groningse Stichting Cycling Championships Northern Netherlands neer te leggen. Ondanks dat Venetië ook zegt nog volop in de strijd te zijn om het WK te organiseren, meldt Caserta zich dus nu ook.



Eric Kersten, van het organiserende evenementenbureau The Organizing Connection heeft vertrouwen in de afspraken die hij gemaakt heeft met de UCI. "Ze hebben ons hun woord gegeven. Als wij aan alle eisen die zij stellen voldoen, moet het gewoon goed komen."



Australië ook kandidaat?

In het artikel op de Italiaanse website wordt overigens naast Nederland ook Australië genoemd als alternatief voor Italië.



Definitieve toewijzing in juni

Tijdens de vergadering, die van 18 tot en met 21 juni wordt gehouden, neemt de UCI een definitieve beslissing over de toewijzing van het WK in 2020. Dit jaar is Innsbruck aan de beurt. Een jaar later volgt Yorkshire.