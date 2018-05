Opening zwemplas Nijstad met een jaar uitgesteld

HOOGEVEEN - Pas als het paviljoen klaar is, gaat ook de recreatieplas Nijstad ten zuiden van de wijk De Weide in Hoogeveen open voor publiek. Projectontwikkelaar Bert Zuidema zegt dat het daarom pas volgend jaar rond deze tijd mogelijk wordt te zwemmen in de voormalige zandafgraving.

Opnieuw uitstel dus voor zwemliefhebbers. Vorig jaar waren doken vele zwemmers al illegaal de nieuwe zwemplas. Zij negeerden verbodsborden en afzettingen om verkoeling te zoeken op warme dagen. Toen dacht Zuidema nog dat de zwemplas dit jaar wel open zou kunnen gaan.De vertraging heeft alles van doen met de bouw van een strandpaviljoen door Henri Offerein. Offerein besloot daartoe vorig jaar mei. Dat was nadat de gemeente hem duidelijk maakte het huurcontract voor zijn grillhouse aan de Markt in het centrum niet te willen doorzetten.Offerein: "Eerst hoopte ik het paviljoen komende zomer al klaar te hebben. Ik dacht er in juni mijn verjaardag aan het water te kunnen vieren. Maar we hebben het plan aangepast, omdat het te bombastisch was. Het paviljoen staat er begin 2019. Ook de verschillende sportvoorzieningen bij de plas moeten dan klaar zijn."Het zwemwater voldoet nog niet aan het zwemwaterprotocol van de provincie. Dat komt volgens Offerein door de dikke leemlaag die in het water is gelegd. Het water is daardoor nog te troebel. Maar inmiddels is de voormalige zandwinningsplas wel veel minder diep en is er wat dat betreft sprake van veilig zwemwater.Bert Zuidema is komende zomer niet van plan streng toe te zien op illegale zwemmers. "Ik ga er niet bij staan als politieagent. We hebben al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat mensen toch in het water duiken. De provincie vindt het ook niet handig als we de plas al open zouden doen. Wij gaan gewoon door met de bouw van het paviljoen en de aanleg van alle voorzieningen en dan hebben we volgend jaar een fatsoenlijke opening."