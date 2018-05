Deel dit artikel:











Ouderen in Westerveld krijgen half jaar lang gratis een tablet Mensen die mee willen doen, kunnen zich nog opgeven (foto: ANP/ Lex van Lieshout)

DIEVER - Ruim zestig ouderen in de gemeente Westerveld krijgen een half jaar lang een speciale tablet in bruikleen. Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe en de gemeente Westerveld willen ouderen leren hoe ze de handcomputers kunnen gebruiken.

De Compaan, zoals de tablet heet, is speciaal voor de ouderen ingesteld. Zo moeten ze er zo gemakkelijk mogelijk mee leren omgaan.



Gemakkelijk leren

Janneke Schieving van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe legt uit dat het helemaal niet moeilijk is om de tablet te bedienen. "Je hoeft niet in te loggen, geen wachtwoord te onthouden. Alles is al ingesteld wanneer je ermee begint."



Ermee bankieren of een e-mail versturen kan in theorie allemaal, maar dat is nog net een brug te ver. Schieving: "We beginnen ermee de mensen te laten wennen met behulp van hele eenvoudige dingen. Je kunt bijvoorbeeld een geheugenspel doen of videobellen met iemand."



Meedoen kan nog

Het project is gestart door meerdere zorgorganisaties en de gemeente Westerveld. De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar mensen een half jaar gebruik willen maken van de speciale ouderentablet.



Wie interesse heeft kan zich melden bij RTV Drenthe, via 0592-338080. Een mail sturen mag ook, naar redactie@rtvdrenthe.nl.