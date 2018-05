Vuurwerkbroers Coevorden staan open voor ‘redelijk compromis’

COEVORDEN - De gebroeders Kallenkoot, die een vuurwerkopslag in het centrum van Coevorden willen bouwen, zijn best bereid om te praten over alternatieven.

Dat zegt hun woordvoerder Frans Köhler. Bij omwonenden in de Friesestraat is grote ongerustheid over het plan ontstaan.Köhler zegt daar wel begrip voor te hebben, maar legt ook uit dat de bewoners niet bang hoeven te zijn voor toestanden zoals in Enschede. In 2000 kwamen daar bij de vuurwerkramp 23 mensen om het leven.Köhler: “Daar lag zwaar professioneel evenementenvuurwerk en ook illegaal materiaal. Hier in Coevorden gaat het om licht consumentenvuurwerk, met maximaal vijftien procent kruit. Bovendien zijn de veiligheidsregels sinds Enschede enorm aangescherpt.”De woordvoerder van de gebroeders Kallenkoot wijst naar de ruimte achterin de winkel aan de Friesestraat. “Kijk, hier willen we de bewaarplaats bouwen. Het gaat om een opslag van drie bij drie, waar maximaal tweeduizend kilo consumentenvuurwerk mag liggen. Daar is niks spannends aan.""Je ziet dat op veel meer plaatsen, ook in binnensteden. De opslag is een uur lang brandwerend en er hangen sprinklers in. Echt, ik zou er best durven slapen, het is echt veilig", zegt Köhler.De initiatiefnemers van de omstreden opslag zeggen bereid te zijn om af te zien van de plannen als ze elders in of rond de stad vuurwerk kunnen opslaan en verkopen. “Het moet dan wel een alternatief zijn voor langere tijd. Dit pand is van de broers. Je gaat niet dertigduizend euro investeren in een pand van een ander als je geen zekerheid hebt”, vertelt de woordvoerder.Köhler zegt dat hij en de broers niets te verbergen hebben. “We waren van plan om een bijeenkomst te organiseren voor de buurt om de plannen uit te leggen. Maar de gemeente heeft ons dat afgeraden.”Burgemeester Bert Bouwmeester bestrijdt dat: “Dat klopt niet. Integendeel zelfs, we hebben juist op zo’n bijeenkomst aangedrongen."De broers laten via hun woordvoerder weten verbolgen te zijn over onaangekondigd politiebezoek. “Agenten vielen hier zomaar binnen. Dat had anders gekund.”Volgens Bouwmeester zit er iets anders achter. “Buurtbewoners zagen mensen met dozen vuurwerk naar binnen gaan, terwijl de vergunning nog niet rond is. Zij hebben toen de politie gebeld. Achteraf bleek het om lege dozen te gaan, blijkbaar bedoeld om te kijken hoe één en ander in de ruimte past. Maar echt handig was dat natuurlijk niet.”Köhler vindt dat de inval van de politie reputatieschade heeft opgeleverd. “Mensen denken toch: waar rook is, is vuur. En bovendien wordt het personeel in de winkel ook geconfronteerd met boze buurtbewoners. Eén personeelslid heeft zich daardoor al ziek gemeld.”