Bevrijdingsfestival neemt maatregelen tegen alcoholverkoop jongeren De organisatie van het Bevrijdingsfestival Drenthe probeert te voorkomen dat jongeren alcohol drinken (archieffoto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

ASSEN - Het Bevrijdingsfestival Drenthe heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat jongeren onder de achttien jaar alcohol kunnen drinken op het festivalterrein.

Afgelopen jaar werden zo'n zestig jongeren in Drenthe opgenomen met een alcoholvergiftiging. Dat zijn er veel te veel, vindt de GGD Drenthe.



Onder de achttien geen drank

De organisatie probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat er alcohol in verkeerde handen valt. Op verschillende manieren wordt bezoekers gemeld dat er niet aan personen onder de achttien wordt geschonken.



"Het staat in de huisregels op onze site, het staat in het informatieboekje dat iedereen krijgt bij de ingang en het staat op de prijslijsten bij de barretjes", vertelt organisator Nathan van Gelder.



Legitimeren verplicht

Is er bij de ingang van het festivalterrein twijfel of iemand wel achttien is, dan wordt er om legitimatie gevraagd. "Ben je onder de achttien of wil je je niet legitimeren, dan krijg je geen bandje als bewijs. Dat betekent dat ze niet zullen schenken bij de barretjes", aldus Van Gelder



Mocht iemand drank kopen en doorgeven aan jongeren onder de achttien, dan wordt de beveiliging ingeschakeld. Zowel de koper als de ontvanger van de alcoholische dranken hebben volgens Van Gelder dan een probleem.