Rariteitenmuseum Zandpol: 'Nooit zwart van 't volk, maar iedereen komt weer' Meringa's rariteitenkabinet staat vol met bijzondere voorwerpen (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ZANDPOL - Niet veel mensen kennen het rariteitenmuseum van Lammert Meringa in Zandpol. En dat is jammer, want er vallen flink wat unieke voorwerpen te bewonderen.

Al sinds 2004 heeft Meringa een museum met allerhande antieke apparaten, toestellen en instrumenten.



Melkbusuitdeuker

Neem de eerste brandweerwagen uit Amsterdam, of een enorm oude kaasrasp. Staan allebei bij Meringa in de schuur. En heeft er iemand nog een melkbusuitdeuker thuis? Meringa wel.



Toch is het museum niet zo heel populair. Onterecht, zo ervaart de verzamelaar. Meringa: "Het staat hier nooit zwart van het volk. Maar iedereen die komt, komt onherroepelijk weer."