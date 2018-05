Moskee-voorzitter: We wilden geld voor nieuwbouw uit Saudi-Arabië zonder voorwaarden

ASSEN - De 750.000 euro die Moskee El-Moslimien in Assen in 2011 aanvroeg in Saudi-Arabië was bestemd voor nieuwbouw. "Maar het geld is er nooit gekomen. Er mochten van onze geloofsgemeenschap geen voorwaarden zitten aan het geld."

Dat zei moskee-voorzitter Aziz Rabhi vanavond op een bijeenkomst die de moskee organiseerde voor Assenaren. De bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van berichtgeving van Nieuwsuur en NRC Vorige week werd bekend dat dertig moskeeën in Nederland geld hebben ontvangen uit de Golfstaten Koeweit en Saudi-Arabië of financiering daar hebben aangevraagd. Een van de moskeeën was El-Moslimien in Assen.De financiële bijdragen zijn omstreden, omdat er zorgen zijn dat hiermee het salafisme naar de Nederlandse moskeeën wordt gebracht, een fundamentalistische vorm van de Islam. Nieuwsuur heeft een vertrouwelijke memo van anti-terrorismecoördinator NCTV. Hieruit blijkt dat het salafisme groeit in ons land. Vijf jaar geleden waren er nog 13 salafistische moskeeën in ons land, inmiddels zijn dat er 27."Onze vorige bestuurders hebben in 2011 een bedrag van 750.000 aangevraagd als bijdrage voor de bouw van een nieuwe moskee", vertelt Rahbi. "Zij hadden opdracht van de geloofsgemeenschap dat dit bedrag zonder voorwaarden vanuit Saudi-Arabië zou komen. Waarom we het geld nooit ontvangen hebben, weten we niet. Het toenmalige bestuur viel uiteen en het bestuur dat daarna kwam, heeft de zaak nooit meer opgepakt. Wij willen geen bemoeienis met hoe wij hier ons geloof beleven en belijden. Wij leven in Nederland, in Assen. Wij willen zelf bepalen wat wij doen."Uit een gesprek van RTV Drenthe met Nieuwsuur-journalist Milena Holdert wordt duidelijk dat er misschien wel drie categorieën moskeeën zijn die geld uit de Golfstaten aanvroegen. Eén: moskeeën die willens en wetens een strengere variant van de islam willen verspreiden met behulp van de Golfstaten. Twee: moskeeën die geld nodig hebben en een oogje dichtknijpen als vanuit de Golfstaten verzoeken zouden komen. Drie: moskeeën die wellicht wat naïef, maar met de beste bedoeling in het Midden-Oosten aanklopten voor financiering zonder voorwaarden.De voorzitter van de El-Moslimien moskee in Assen laat aan RTV Drenthe weten dat zijn toenmalige bestuur bij categorie drie hoort.De informatieavond in Moskee El-Moslimien werd door ongeveer tien Assenaren bezocht. De Marokkaanse soennitische gemeenschap in Assen probeert nog altijd een nieuwe moskee te realiseren. En dat is hard nodig. Het huidige gebouw is sterk verouderd en veel te klein voor alle activiteiten.Moskee-voorzitter Aziz Rabhi hoopt de 6 tot 7 ton voor nieuwbouw bijeen te krijgen uit benefieten, bijdragen van gezinnen, inzamelingen in andere moskeeën en in geen geval met geld uit de Golfstaten.