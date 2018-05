Deel dit artikel:











Emmen koploper in aantal huwelijken In Drenthe trouwen de meeste stellen in de gemeente Emmen (archieffoto Marjolein Knol/RTV Drenthe)

ASSEN - Het aantal paren dat trouwt, neemt gestaag af in Nederland. In 2017 traden 64.400 stelletjes in het huwelijk en sloten 17.900 een geregistreerd partnerschap. De meeste huwelijken in Drenthe worden gesloten in de gemeente Emmen.

In Emmen trouwden vorig jaar 360 stellen. Daarmee steekt het met kop en schouders boven de andere Drentse gemeenten uit. Assen volgt met 243 getrouwde stellen en in Hoogeveen traden 176 koppels in het huwelijk.



Koploper op het gebied van getrouwde stelletjes in Nederland is de gemeente Amsterdam. Hier trouwden in 2017 4.441 stellen. In de gemeenten Roozendaal en Schiermonnikoog hebben de trouwambtenaren het rustig. Vorig jaar trouwden in beide gemeenten slechts vier koppels. In Drenthe bungelt de gemeente Westerveld onderaan de ranglijst met 49 afgesloten huwelijken.



Trouwen minder populair

De populariteit van het huwelijk neemt landelijk gezien af. Waar twintig jaar geleden nog 85 duizend paren trouwden, schommelt dit aantal de laatste jaren rond de 65 duizend.



Vooral in de leeftijdsgroepen rond de dertig jaar zijn er in verhouding tot de bevolking minder mensen die trouwen. Sloten in 1997 nog 83 op de duizend niet-gehuwde 25- tot 30-jarige vrouwen een huwelijk, in 2017 waren dat er nog maar 37. Bij 30- tot 35-jarige vrouwen nam dat aandeel af van 74 naar 43 op de duizend.



Meer geregistreerde partnerschappen

Waar het aantal huwelijkssluitingen afneemt, neemt het aantal geregistreerde partnerschappen juist toe. In 2017 sloten bijna 18.000 paren een geregistreerd partnerschap, ruim 2.000 meer dan in 2016 en 11.000 meer dan in 2007.