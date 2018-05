Deel dit artikel:











Zwart zwanenkoppel vrijgelaten in oude dierentuin Emmen Trizin Hof (links) is blij met de uitzetting van de zwarte zwanen (foto: Trizin Hof)

EMMEN - In het Rensenpark in Emmen, de oude dierentuin, zijn twee zwarte zwanen vrijgelaten. De zwanen, Aleid en Jaap, zwemmen sinds vandaag vrolijk rond in de visvijver naast Akka's Stadsboerderij.

Het koppeltje, vernoemd naar de voormalige dierentuineigenaren, is aan het Rensenpark geschonken door de Stichting Akka's Ganzenparadijs van Trizin Hof.