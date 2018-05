Deel dit artikel:











Alcides mist bekerfinale na strafschoppen Alcides moet buigen in de halve finale (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - Alcides heeft naast een finaleplek in de noordelijke districtsbeker gegrepen. De Meppelers gingen op eigen veld na strafschoppen onderuit tegen Urk.

Alcides kwam na ruim een half uur op achterstand in de halve finale tegen de zaterdaghoofdklasser. Hessel Snoek profiteerde optimaal van een uitglijder van Dennis Blokzijl: 0-1. De voorsprong van Urk kwam zeker niet uit de lucht vallen. De ploeg van trainer Richard Karrenbelt begon beter aan het duel en was vooral via hoekschoppen gevaarlijk.



Niettemin repareerde Alcides de opgelopen schade dankzij een trefzekere fase diep in de eerste helft. Wahid Shimeri zorgde voor de gelijkmaker nadat hij alleen op het Urker doel afging. Een aanval later nam Jermain Wobbes zowaar de 2-1 voor zijn rekening.



Rode kaart

Urk probeerde zich na de hervatting terug te knokken en bracht Alcides enkele keren in verlegenheid. De opdracht voor de bezoekers uit Flevoland werd in de 63ste minuut lastiger toen Lucas Nagel een rode kaart incasseerde wegens natrappen. Alcides liet zich met een man meer evenwel lelijk verrassen. Klaas Kramer kopte in de 70ste minuut de 2-2 binnen.



Die stand prijkte ook na de reguliere speeltijd op het bord, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Missers van Martin van 't Ende en invaller Ryan Luyckx werden Alcides vanaf elf meter uiteindelijk fataal.



De ontknoping van de noordelijke districtsbeker is nu een onderonsje tussen twee provinciegenoten. Naast Urk staat ook Flevo Boys in de eindstrijd.