Advocatenkantoren in Assen samen verder In het voormalige pand van Sluyter Advocaten komen appartementen (foto: Google Streetview)

ASSEN - De advocatenkantoren Sluyter en Bierens van Boven Advocaten in Assen gaan vanaf deze maand samen. Daarmee verbreden ze hun dienstverlening.

Geschreven door Margriet Benak

Volgens Peter Sluyter is zijn kantoor vooral gespecialiseerd in bestuursrecht, en het advocatenkantoor van Willem Bierens en Paul van Boven in strafrecht en familierecht.



Appartementen

De nieuwe maatschap Bierens van Boven Advocaten met Sluyter erbij telt zeven advocaten en in totaal twintig personeelsleden. Het kantoor zit aan de Industrieweg 1, waar de maatschap Bierens van Boven al enkele jaren zit. Het kantoor van Sluyter aan de Oranjestraat wordt omgebouwd tot appartementen.



Lange historie

Beide advocatenkantoren hebben een lange historie in Assen. Bierens van Boven bestaat sinds 1989. Sluyter Advocaten komt voort uit een advocatenkantoor dat in de negentiende eeuw in Assen begon onder leiding van Jonkheer Van Holthe tot Echten.