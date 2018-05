Munitiedepots waren jarenlang onveilig

VEENHUIZEN/RUINEN - Omwonenden en medewerkers van Defensie hebben jarenlang onnodig gevaar gelopen, doordat de veiligheid op Nederlandse munitieterreinen niet in orde was.

Dat blijkt uit interne documenten van Defensie en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die de Volkskrant verkreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).Tijdens bezoeken aan dertien munitiedepots constateerde de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) 89 tekortkomingen, onder meer in Pesse en 't Harde. Munitie werd onder meer verkeerd opgeslagen of waarschuwingsborden ontbraken.Eind vorig jaar legde de inspectie het werk tijdelijk stil in munitiemagazijnen in Veenhuizen, Staphorst en Ruinen, omdat 'direct gevaar' dreigde voor militairen en ander personeel.In Veenhuizen, met 214 magazijnen het grootste munitiecomplex van West-Europa, wordt onder meer de munitie gecontroleerd die militairen tijdens buitenlandse missies gebruiken. Volgens de Inspectie SZW is de bliksembeveiliging inmiddels in orde bij alle depots, behalve Veenhuizen.Volgens Defensie is 'het overgrote deel van de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen inmiddels opgelost'.