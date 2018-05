Nieuwe acties dreigen in het streekvervoer

ASSEN - Na twee stakingsdagen in het streekvervoer is er nog geen akkoord tussen de werkgevers en de werknemers. Vakbond FNV en de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer staan nog steeds tegenover elkaar.

Nieuwe acties dreigen als er voor 8 mei geen cao-akkoord wordt gesloten.Toch heeft Pieter Beuzenberg van vakbond FNV Vakbond er alle vertrouwen in dat er een akkoord komt. "Werkgevers moeten nu met een voorstel komen zodat we weer aan de onderhandelingstafel kunnen. We gaan voor een goed resultaat en soms moet je daar een beetje druk voor uitoefenen, maar we gaan zeker met de werkgevers om tafel, linksom of rechtsom."Er lag eerder al een onderhandelingsresultaat, maar dat werd toen door de vakbondsleden verworpen. "Dat betekent dat we nog een beter resultaat moeten afspreken voor onze leden", aldus Beuzenberg. "Het grootste pijnpunt is de werkdruk, daar moeten we concrete afspraken over maken."Een van de heikele punten is de plaspauze. "Chauffeurs zitten soms in blokken van vier uur achter het stuur", vertelt Beuzenberg. "Dan is het toch normaal dat ze in die vier uur een moment krijgen voor een sanitaire stop. Werkgevers willen daar geen concrete afspraak over maken."Beuzenberg verwacht snel een uitnodiging van de werkgevers om te gaan onderhandelen. "Er heerst wel veel chagrijn bij onze leden over de opstelling van de werkgevers tijdens de acties. Chauffeurs mochten zich niet registreren als staker op de vestigingen, terwijl dat normaal wel mag, en dat speelt mee om een resultaat bij onze leden geaccepteerd te krijgen.""Voorlopig bereiden we ons voor op estafettestakingen, waarbij het stokje per regio wordt doorgegeven. De eerste staat gepland voor 8 mei, in Twente, Utrecht en Arnhem/Nijmegen."