Autoverzekering in het Noorden het goedkoopst

ASSEN - Assen en Groningen zijn de goedkoopste steden voor het afsluiten van een autoverzekering. Dat blijkt uit cijfers van de vergelijkingswebsite autoverzekering.nl.

De website vergeleek de premies die voor een autoverzekering moeten worden betaald in de twaalf provinciehoofdsteden van Nederland en Amsterdam.De gemiddelde premie die automobilisten in Assen en Groningen betalen, bedraagt bijna 26 euro per maand.Maastricht is het duurst met bijna 35 euro per maand. De hoogte van de premie hangt samen met het aantal autodiefstallen. Dat ligt in Limburg een stuk hoger dan in de rest van Nederland