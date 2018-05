Stelling: Ik koop liever een huis dan dat ik trouw

ASSEN - Steeds minder stellen van onder de 40 jaar gaan trouwen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 65.000 koppels van in de 20 of 30 jaar elkaar het ja-woord gaven. Dat zijn er ongeveer 20.000 minder dan in 1997.

Het geregistreerde partnerschap wordt juist populairder bij de jongere doelgroep. Bijna 18.000 kozen daar in 2017 voor. Dat waren er 2.000 meer dan in 2016 en ongeveer 11.000 meer dan tien jaar geleden.De verminderde populariteit van het huwelijk kan met geld te maken hebben, reageert het CBS tegenover de NOS . Jongeren voelen zich minder zeker over hun financiele toekomst, bijvoorbeeld vanwege flexbanen.Omdat je bij de aankoop van een eigen huis meer eigen geld moet inbrengen, kan ook dat een oorzaak zijn. Een huwelijk kost geld en stellen die trouwen hebben daardoor mogelijk minder geld te besteden voor een koophuis.