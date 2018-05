Deel dit artikel:











Mechanisch insect nieuw wapen Luchtmobiele Brigade Assen De Black Hornet weegt slechts 18 gram (foto: EPA/SGT ROSS TILLY/MOD/ HANDOUT)

ASSEN/SCHAARSBERGEN - Een piepkleine drone, zo groot als een uit de kluiten gewassen libelle, wordt het nieuwe wapen van de Luchtmobiele Brigade in Assen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De Black Hornet, die slechts 18 gram weegt, zal in eerste instantie worden gebruikt door verkenningseenheden van de Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers. De militairen kunnen op die manier allerlei informatie verzamelen zonder direct zelf gevaar te lopen.



Opnames

De Black Hornet wordt al langer gebruikt door onder andere de Britse, Noorse en Duitse krijgsmacht. Daardoor zijn "de kinderziektes het systeem uit’’, benadrukt Defensie. Militairen kunnen ze gebruiken om op veilige afstand het slagveld te verkennen. De minuscule helikopter, met een rotorspanwijdte van 12 centimeter, kan 25 minuten vliegen en zowel video-opnames als foto’s maken.



Hoeveel Black Hornets de krijgsmacht precies krijgt en hoeveel geld met de aankoop is gemoeid, wil Defensie niet zeggen. Naar verluidt kost een enkele set - helikopter plus de bijbehorende apparatuur - zo’n 30.000 tot 40.000 euro.