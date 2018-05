Deel dit artikel:











Alerte burgemeester voorkomt diefstal bedrijfsvoertuigen De plek waar de spullen vannacht werden gevonden (foto: Van Oost Media) De Einsteinweg in Coevorden (foto: Van Oost Media)

COEVORDEN - Het snode plan van een groep inbrekers werd vannacht ruw verstoord door burgemeester Peter Snijders van Hardenberg die hen betrapte.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De dieven parkeerden vannacht een gestolen shovel en vorkheftruck in het buitengebied van Coevorden bij Holthone. "Ik was de hond aan het uitlaten en hoorde geluiden die ik niet vertrouwde", zegt Snijders die direct de politie inschakelde. Waarom de dieven de voertuigen op een afgelegen zandweg neerzetten is niet bekend, mogelijk wilden ze de buit later ophalen.



Inbraak

De spullen blijken afkomstig van een bedrijf aan de Einsteinweg in Coevorden. Dieven hebben daar volgens de politie voor de derde avond op rij hun slag geslagen. "In eerdere gevallen werd vooral veel gereedschap meegenomen. Gisteravond werd het hek opengeknipt en de voertuigen meegenomen samen met nog meer gereedschap", laat een politiewoordvoerder weten.



Duistere figuren

"Als je het niet vertrouwt of twijfelt bel dan de politie", benadrukt Snijders. De burgervader nam ook zelf poolshoogte en zag de voertuigen staan, samen met een aantal 'duistere figuren'. "Ik ben de mannen die er lopend vandoor gingen nog een tijdje gevolgd, maar ik ben ze uiteindelijk kwijtgeraakt. Daar baal ik van."



De politie heeft de spullen weer teruggebracht bij het bedrijf in Coevorden. De inbrekers zijn nog niet gepakt.