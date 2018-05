Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 2 mei Huwelijk minder populair (foto: ANP/Jeroen van der Meyde)

In het nieuws in een minuut van woensdag 2 mei gaat het over e-bikes. Volgens de ANWB moeten fabrikanten meer uitleg geven over de accu's ervan.

Ook aandacht voor trouwen: dat doen we steeds minder. En munitiedepots van Defensie waren jarenlang onveilig.