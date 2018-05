Deel dit artikel:











Valthermond heeft zesde AED en honderdste hulpverlener Kim de Vries krijgt een taart van Ruud Boven en Sandra van Esveld van de stichting Hartveilig Valthermond. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe Campingeigenaar Evert-Jan Braakman en Ruud van Boven van Hartveilig Valthermond. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

VALTHERMOND - Het dorp Valthermond is weer een stap dichter bij het doel om het 'hartveiligste' dorp van Nederland te worden. Bij Natupark Het Verlaat is vandaag de zesde AED beschikbaar gesteld. Ook is de honderdste burgerhulpverlener in het zonnetje gezet.

Geschreven door Steven Stegen

Sandra van Esveld van de stichting Hartveilig Valthermond is trots op wat de inwoners en ondernemers in het Veenkoloniale lintdorp hebben gepresteerd. "Iedereen zet de schouders eronder, want iedereen beseft dat het belangrijk is dat er AED's zijn. We zijn een langgerekt dorp, we hebben elf kilometer te overbruggen. Gelukkig zijn veel ondernemers bereid een AED te kopen en die beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik."



Geen moeilijke stap

Voor eigenaar Evert-Jan Braakman van Het Verlaat was het geen moeilijke stap. "We zaten er al langer over na te denken. Nu meer ondernemers een AED kopen wordt het weer iets goedkoper. Het past gewoon heel goed in het totale pakket aan voorzieningen dat je wilt bieden."



Braakman heeft zelf nog geen cursus gevolgd om de AED te kunnen bedienen, maar gaat dat nog wel doen. Zijn vrouw ging hem al voor. Net als 99 andere inwoners van het dorp. Kim de Vries werd bij de ingebruikname van de AED met een taart beloond, omdat ze de honderdste inwoner is die zich officieel burgerhulpverlener mag noemen. "Ik heb het gedaan om een hele simpele reden: als mij iets zou overkomen hoop ik ook dat er mensen in de buurt zijn die mij kunnen redden. Datzelfde wil ik graag terug doen."



Volgens De Vries is de basiscursus om een AED te kunnen bedienen niet heel moeilijk. "Het is mij erg meegevallen." De stichting Hartveilig Valthermond zegt nog zo'n 70 extra hulpverleners nodig te hebben en verwacht die mijlpaal eind dit jaar te kunnen vieren. Burgerhulpverleners krijgen bij een noodgeval een seintje vanuit de meldkamer op hun telefoon.