'Vuurwerkopslag in het centrum van Coevorden is niet verstandig'

COEVORDEN/ASSEN - De plannen van een vuurwerkopslag in het centrum van Coevorden blijven de gemoederen bezighouden in die stad. Omwonenden zijn ongerust, terwijl de initiatiefnemers van de vuurwerkopslag zeggen dat bewoners niet bang hoeven te zijn.

Inge Eshuis uit Assen is gespecialiseerd in het vuurwerkbeleid van gemeenten. Zij vindt het niet verstandig om vuurwerk op te slaan in het centrum van een stad. "Het valt onder de milieuwetgeving en als alles aan de regels voldoet dan mag het. Maar het gevoel van angst begrijp ik volkomen."De Koninklijke Militaire Academie heeft na de ramp in Enschede onderzoek gedaan naar consumentenvuurwerk, vertelt Eshuis. "Risico's zijn ook met het nieuwe vuurwerkbesluit niet uit te sluiten. We weten er nog onvoldoende van, ondanks dat er veel onderzoek naar is gedaan.""Daarom zou ik nooit pleiten om dit in bewoond gebied te gaan doen", vervolgt Eshuis. "Ik vind met name het laden en lossen van vuurwerk bij een bunker een kritisch moment. Wanneer een ondernemer 500 kilo heeft verkocht, mag hij het aanvullen. Risico's zijn niet helemaal uit te sluiten."Volgens Eshuis zouden alle Nederlandse gemeenten er verstandig aan doen om in het bestemmingsplan op te nemen dat ze geen vuurwerkopslag willen in de binnenstad. "Een ondernemer kan dan alsnog naar de rechter stappen en als hij aan alle regels voldoet geeft de rechter hem misschien alsnog gelijk. Maar het werkt wel ontmoedigend en geeft ook een signaal af.""Maar voor Coevorden komt dat nu te laat, daar is de vergunning al afgegeven en daar is niet veel meer aan te doen, aldus Eshuis."