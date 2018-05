Deel dit artikel:











Herder Jelle Kootstra verknocht aan vliegveld Havelte Kootstra op de plek van het Joodse kamp (Foto: RTV Drenthe/Robert Jansema)

HAVELTE - Jelle Kootstra heeft een bijzondere hobby. Hij zoekt en verzamelt oorlogsattributen van voormalig vliegveld Havelte.

Geschreven door Robert Jansema

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde Havelte een belangrijke locatie voor de Duitsers. Zij lieten er in oktober 1942 een enorm vliegveld aanleggen door zesduizend dwangarbeiders. Ook was er een kamp waar Joden werden opgesloten.



Op de route

De troepen van Hitler stegen met hun vliegtuigen op bij Havelte om de geallieerden uit de lucht te schieten. Havelte lag namelijk op de route die de Engelsen vlogen om Duitsland te bombarderen.



Kootstra was van kleins af aan te vinden in het Holtingerveld, het gebied waar de Duitse vliegtuigen opstegen. Al sinds zijn jeugdjaren zoekt de hobbyist naar restanten uit de tijd van de nazi's.



Bijzondere vondsten

"De afgelopen jaren ben ik van alles tegengekomen, zelfs oude flessen met wijn van Duitse officieren. Maar ook bommen, granaten en wapens", vertelt Kootstra.



De vondsten liggen tentoongesteld in het museum van Kootstra. Een schuur achter het huis van zijn moeder dient als decor. De voormalige stal is compleet ingericht met de spullen die herinneren aan de barre tijden op het Holtingerveld. Oude vliegtuigmotoren, een auto van de Engelse troepen, landkaarten; het is er allemaal te bewonderen.