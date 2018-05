Ondernemers Dieversluis willen af van negatief imago

DIEVERBRUG - Ondernemers bij de Dieversluis in Dieverbrug zijn er wel klaar mee. Het negatieve imago van de jachthaven moet maar eens uit de wereld.

En dus pakken ze samen de handschoen op. Te beginnen met de organisatie van de sluisdagen in het Pinksterweekend. "In het verleden zijn er de nodige negatieve verhalen geweest", zegt Margit Borst, een van de ondernemers."De jachthaven zou niet gebruikt worden , omdat het geld kost en de app om te betalen niet werkt. En dan is er ook nog een uitbater van het restaurant die het niet goed doet. Die tijd is voorbij."Volgens Borst heeft het even tijd nodig om te functioneren. En nu is het tijd dat mensen de sluis, de winkels en de jachthaven leren kennen. "Zelfs mensen uit Diever en Dwingeloo kennen het niet."De bedoeling is dat er het hele Pinksterweekend activiteiten zijn. In de kom bij de sluis liggen allemaal historische schepen. Voormalig brugwachter Albert Vierhoven van de brug in Dieverbrug, heet ze welkom. Naast de schepen is er muziek en op Tweede Pinksterdag een markt en proeverij van streekproducten.Langs de haven in Dieverbrug zijn verschillende winkeltjes en restaurants gevestigd. Ze zijn vanaf de weg niet allemaal te zien. Veel mensen rijden of fietsen er langs, maar weten volgens Borst niet wat er allemaal is.De bedoeling is dat de sluisdagen een jaarlijks terugkerend evenement wordt.