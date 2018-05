Deel dit artikel:











Aantal misbruikmeldingen bij Jehova's Getuigen stijgt Het gebouw van het Wachttoren Genootschap van de Jehova's Getuigen in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Het aantal meldingen van seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen is gestegen tot 276. Maar de religieuze organisatie, waarvan het Nederlandse hoofdkantoor in Emmen zit, gaat nog steeds niet in gesprek met slachtoffers.





'Lagere drempel'

De meldingen bij de Stichting Reclaimed Voices komen vooral van mensen die nu volwassen zijn, maar vertellen over hun ervaringen uit hun jeugd. Vaak hebben zij afscheid genomen van de geloofsgemeenschap. "Voor hen is de drempel lager om melding te doen van hetgeen ze is overkomen'', aldus Huiting, die in zijn jeugd zelf slachtoffer was van misbruik bij de Jehovah's Getuigen.



Aangiftes

Inmiddels zijn ook vier aangiftes van misbruik gedaan bij het Openbaar Ministerie, zegt Huiting. "Die zijn tweeledig, zowel gericht tegen de plegers, maar ook tegen de organisatie.'' Huiting verwacht dat meer aangiftes zullen volgen.



Onafhankelijk onderzoek

Het hoofdbestuur van de Jehovah's Getuigen gaat niet goed om met meldingen van misstanden, vindt hij. "Zaken worden intern opgelost. Veel blijft verzwegen. Eventuele sancties leggen ze zelf op, maar openbaar maken ze zaken nooit.'' Huiting roept daarom op tot een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden bij de gemeenschap.



