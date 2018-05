Deel dit artikel:











Gaswinlocatie Wapse produceert een hoge pieptoon De gaswinningsput bij Wapse (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof) De zeecontainers bij de gaswinningsput (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

WAPSE - De gaswinput van Vermilion Energy in Wapse maakt onbedoeld veel lawaai. Bij de winning van gas wordt een hoge pieptoon geproduceerd.

Geschreven door Andries Ophof

Vermilion heeft rondom de winput zeecontainers geplaatst. "Om te voorkomen dat omwonenden er last van hebben", zegt woordvoerder Elita Córdova Gaytán van Vermilion.



Vervelende pieptoon

De afgelopen dagen zijn er meerdere meldingen binnengekomen over de containers en wat Vermilion daar allemaal zou doen. Maar volgens Córdova Gaytán is er niets aan de hand. "We produceren ook niet te veel lawaai, maar we vinden het piepgeluid vervelend. Zeker voor de mensen die er in de buurt wonen."



'Geen onveilige situatie'

Waar die piep dan vandaan komt? "Die wordt veroorzaakt door gas dat door de oppervlakteleidingen stroomt." Een extern bedrijf bekijkt nu hoe het opgelost kan worden. "Er is geen sprake van een onveilige situatie."



De direct omwonenden zijn door Vermilion op de hoogte gebracht. Zodra het probleem is opgelost, worden de containers weer weggehaald.