Boetes en gevangenisstraf voor mannen die rondspookten in het Verkeerspark De mannen keken niet alleen rond in het Verkeerspark, maar probeerden ook materiaal mee te nemen (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN - “We gingen heen voor de spanning. Niet om in te breken of om iets mee te nemen.” Toch krijgen vier mannen uit de Randstad geldboetes en een gevangenisstraf voor een bezoek aan het voormalige Verkeerspark Assen.

De mannen braken in december 2015 in en zetten goederen klaar om later mee te nemen. Maar de politie kreeg een inbraakmelding bij de verkeershal op het terrein en trok er naar toe. In de hal werden geen verdachten aangetroffen. Maar na een zoektocht, waarbij ook politiehonden werden ingezet, werden toch een 25-jarige man uit Alphen aan den Rijn, een 23-jarige Leidenaar, een 26-jarige man uit Leiderdorp en een 23-jarige Hagenaar gevonden.



‘Urban exploring’

Samen met vijf anderen waren zij vanuit de Randstad in twee auto’s naar het Verkeerspark gereden. De mannen deden aan urbexen, oftewel ‘urban exploring’. Dit is een hobby waarbij verlaten gebouwen worden bezocht. Ze hadden hier een gezamenlijke ‘WhatsApp-groep’ voor.



In de verkeershal bleek dat er ook geprobeerd was om goederen weg te nemen uit het pand. “Die spullen zouden nooit weer gebruikt worden. Dat vonden we zonde”, verklaarde een van hen eerder bij de politie.



Maand gevangenisstraf

Het grootste deel van de negen mannen kreeg een strafbeschikking van 150 euro opgelegd. De man uit Alphen aan den Rijn ging daartegen in verzet. “We hebben drie dagen vastgezeten. Ik vind dat we genoeg gestraft zijn”, legde hij uit in de rechtbank. De Hagenaar heeft de boete niet betaald. De rechter legde hen alsnog het bedrag van de strafbeschikking op, maar omdat het tweetal twee nachten in de gevangenis heeft doorgebracht, hoeven ze maar 50 euro te betalen.



Het Openbaar Ministerie koos er eerder al voor om de twee andere mannen te vervolgen, mede omdat ze beiden al een flink strafblad hadden. Daarnaast had de Leidenaar ten tijde van de inbraak ook een doos met 27 hennepstekken in de auto. Hij kreeg van de rechtbank in Assen een maand gevangenisstraf opgelegd. De 26-jarige man uit Leiderdorp kreeg een boete van 150 euro.