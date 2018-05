Deel dit artikel:











Emmenaar krijgt voorwaardelijke celstraf voor diefstal en drugs- en wapenbezit Voor zeven zaken stond de man terecht

ASSEN/EMMEN - Diefstal van een fiets en goederen uit een auto, het vernielen van een politiecel en het bezit van een gaspistool, een dolk en verschillende soorten harddrugs. Een 23-jarige Emmenaar moest woensdag voor de rechtbank in Assen verschijnen voor zeven zaken uit 2016 en 2018.

De Emmenaar brak op 7 februari 2016 in een auto in Klazienaveen in. Daaruit nam hij sieraden en een MP3-speler mee.



Vernielde cel

Nadat hij werd aangehouden, bleek hij in het bezit te zijn van een gaspistool en bijna 24 gram GHB. Terwijl hij op het politiebureau in Assen in hechtenis zat, vernielde hij zijn cel.



Tien dagen later nam hij in Klazienaveen een fiets mee. Op 15 januari van dit jaar werd de man staande gehouden in het centrum van Emmen. Naast een dolk, bleek hij in het bezit te zijn van verschillende harddrugs. De man heeft een verslavingsprobleem, liep in meerdere proeftijden en zit op dit moment een straf uit in de gevangenis.



Proeftijd: maand gevangenisstraf

Nu hij in de gevangenis zit en geen drugs kan gebruiken, is volgens zijn advocaat een lichte verbetering te zien. “Hoewel de feiten zich lenen voor een hogere straf, hou ik rekening met de omstandigheden en zijn leeftijd”, legde de rechter haar strafeis uit.



Ze legde de Emmenaar een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast moet de man een extra maand de gevangenis in, vanwege een eerdere voorwaardelijke straf. Ook moet hij de schade aan de politiecel vergoeden.