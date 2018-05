Nieuw station Assen vanaf 13 mei open voor reizigers

ASSEN - Grote delen van het verbouwde station van Assen gaan volgende week open voor het publiek. Nog niet alles is af, maar reizigers krijgen al wel toegang tot de nieuwe passagierstunnel en het stationsplein.

Ook de weg die voor het station langsloopt, de Overcingellaan, is volgende week weer toegankelijk.Ondanks dat het station eind volgende week open gaat, is er volgens projectmanager Bernadette Paping nog veel werk aan de winkel. "De vloer moet nog verder aangelegd, de loopbrug gaat weg, alle borden moeten worden aangepast. Er moeten nog enorm veel dingen gedaan worden."Desalniettemin is ze ervan overtuigd dat alles op tijd afkomt. Al heeft het regenachtige weer van afgelopen week niet meegeholpen. Paping: "We hadden een enorme tegenvaller want de hele boel is onder water gekomen. De fietsenkelder moet daarom helemaal schoongemaakt en gedroogd worden, dus die gaat twee weken later open."Tijdens het afronden van de werkzaamheden rijden er tussen 10 en 13 mei geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. Op 13 en 14 mei rijden de treinen niet tussen Assen en Groningen. Reizigers kunnen gebruikmaken van bussen.De verbouwing van het station is onderdeel van het grotere FlorijnAs-programma. Behalve het station worden in Assen ook andere grote projecten als de Overcingeltunnel en de Stadsboulevard dit jaar afgerond.