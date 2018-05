Deel dit artikel:











Betere hooikoortsverwachting voor noordelijke patiënten Het pollenstation staat op het dak van Philips in Drachten (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

DRACHTEN - Een zonnetje, wat wind en een lekker temperatuurtje. Genieten geblazen. Maar niet voor hooikoorts-patiënten, want met dit weer vliegen de pollen in het rond.

Geschreven door Ineke Kemper

Om een goede hooikoortsverwachting voor het Noorden te kunnen maken, staat er sinds deze week een pollenstation op



Via een landelijke pollenradar kun je als hooikoortspatiënt de pollenverwachting zien. Probleem: die verwachtingen worden gebaseerd op meetstations aan de andere kant van het land, namelijk in Helmond en Leiden. Zo'n tweehonderd kilometer verderop dus.



Verschillende bloeitijden

Daar kunnen hele andere pollen rondvliegen dan hier in Drenthe. "Rijd maar eens van het noorden naar het westen, dan zie je soms dat hier de bomen kaal zijn maar er op de Veluwe al blaadjes aan zitten", legt luchtexpert Tim van der Graaf van Philips uit.



Daarom is het pollenstation op het dak van het gebouw van Philips in Drachten neergezet. Het apparaat vangt 24 uur per dag pollen op, die later in een laboratorium bekeken worden. "Je wilt natuurlijk het liefst meteen resultaat zien, maar we vangen een week lang pollen op en bekijken ze dan in het lab", zegt Van der Graaf.



Verwachting na aantal maanden

De resultaten worden vervolgens doorgegeven en na een aantal maanden kan er dan een nauwkeurige pollenverwachting voor het noorden gemaakt worden. Als hooikoortspatiënt kun je daar flink je voordeel mee doen. Van der Graaf: "Als je 's ochtends opstaat, dan kun je op de app op je smartphone zien of je je medicijnen moet innemen of je die natuurwandeling beter even kunt uitstellen."