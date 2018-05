Deel dit artikel:











Assenaar bezit gestolen bromfiets: voorwaardelijke taakstraf De bromfiets bleek gestolen te zijn (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 20-jarige Assenaar heeft een taakstraf van dertig uur opgelegd gekregen voor het in bezit hebben van een gestolen bromfiets. De taakstraf is volledig voorwaardelijk.

De Assenaar werd hij een grote verkeerscontrole in Bovensmilde staande gehouden. De brommer waarop hij reed stond als gestolen geregistreerd. Daarnaast bleek de man niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en had de brommer geen kenteken.



'Had iets moeten borrelen'

De man verklaarde de brommer voor 250 euro gekocht te hebben via Marktplaats. De brommer had een slot dat nog vervangen moest worden en de verkoper had geen papieren. “Hij was niet duur. Ik heb het nog vergeleken met andere advertenties. Daarnaast was hij beschadigd”, legde hij uit in de rechtbank.



De officier vond dat de man had moeten vermoeden dat de brommer afkomstig was van diefstal? "Er had iets moeten gaan borrelen", zei de officier. Ook de rechter vond dat de man beter had moeten weten. Zij legde de Assenaar een voorwaardelijke taakstraf met een proeftijd van twee jaar op.