PWZ Zuidenveldtour vergoedt racefiets waar jurywagen overheen reed

WIELRENNEN - De schade aan de racefiets van de Duitse wielrenner Mark Dörre, waar afgelopen weekend tijdens de PWZ Zuidenveldtour een juryauto overheen reed, wordt vergoed.

"Normaal gesproken zouden we een claim hebben ontvangen na afloop van de wedstrijd en was dit direct opgelost met onze verzekeraar", vertelt Johan Boxem van de organisatie. "Maar de ploeg was al snel vertrokken en we hebben geen claim ontvangen."Dörre ging samen met verschillende andere renners onderuit op de keien bij Exloo. Een jurywagen, met daarin twee officials van de UCI en de KNWU, week uit naar het fietspad om de slachtoffers van de valpartij te ontwijken. Daarbij reed de auto over de fiets van Dörre heen."De schade aan het frame en de velgen is bij elkaar al snel enkele duizenden euro's", denkt Boxem. "Maar daar hebben we als organisatie een verzekering voor."Hoewel er geen claim van Dörre of zijn team Lotto Kernhaus kwam, vond Boxem wel dat het opgelost moest worden. "We hebben daarom contact met het team opgenomen en hen gevraagd om alsnog een claim in te dienen. Dat gaan zij doen. Ze waren in ieder geval blij dat we contact met hen opnamen en hebben gezegd dat ze volgend jaar weer meedoen aan onze koers."