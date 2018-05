Deel dit artikel:











Politie rolt hennepkwekerij met een geurtje op in Emmen In de gierkelder stonden driehonderd hennepplanten (foto: Politie Emmen)

EMMEN - Aan de Sint Gerardusstraat in Emmen is een hennepkwekerij met driehonderd planten opgerold. De kwekerij zat verstopt in een mestkelder.

Volgens de politie werd er voor de kwekerij illegaal stroom afgetapt.