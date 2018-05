Deel dit artikel:











Tommie Falke uit Emmen in voorselectie Oranje Tommie Falke komt wellicht in actie tegen Zweden (foto: Hurry Up)

HANDBAL - Emmenaar Tommie Falke is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands handbalteam. De 25-jarige hoekspeler van Hurry Up uit Zwartemeer mag zich wellicht opmaken voor de WK-playoffduels tegen Zweden.

Bondscoach Erlingur Richardsson heeft twintig spelers aan zijn voorselectie toegevoegd. Daar blijven uiteindelijk zestien van over. Uiterlijk 8 juni wordt de definitieve selectie bekend gemaakt.



Winnaar naar WK

De winnaar van het tweeluik tussen Nederland en Zweden, verliezend finalist van het afgelopen EK, verdient een ticket voor het WK 2019 in Duitsland en Denemarken.



De wedstrijden vinden plaats op 9 en 13 juni, in respectievelijk Den Bosch en Kristianstad.



Seoul Cup 2018

Direct na afloop van de WK-playoff gaat het vizier op het volgende doel: plaatsing voor het EK 2020. De Oranjeheren vliegen vanuit Zweden door naar Korea, waar ze deelnemen aan de Seoul Cup 2018. Ze spelen oefenwedstrijden tegen Korea en Bahrein. De selectie voor het toernooi zal bestaan uit zeventien spelers en wordt uiterlijk 8 juni bekendgemaakt.