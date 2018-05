Theatervoorstelling 'Het Meisje van Yde' al voor première uitverkocht: extra voorstellingen

YDE - Er komen twee extra voorstellingen van de openluchttheatervoorstelling 'Het Meisje van Yde'. Dat maakten hoofdrolspelers Peter Tuinman en Lisanne Dijkstra bekend tijdens het Omroep Max-programma 'Tijd voor Max'.

De acht eerdere voorstellingsavonden waren al snel uitverkocht. Daarom worden er nu twee extra voorstellingen aan toegevoegd.Het toneelstuk gaat over het veenlijk dat in 1897 ontdekt in het veen in de buurt van het dorp Yde werd gevonden. Waarschijnlijk werd ze geofferd, maar voor de rest zijn haar leven en dood nog steeds een mysterie.Het meisje van Yde wordt in het gelijknamige theaterstuk als heldin neergezet, ze offert zich op voor haar dorp dat bedreigd wordt door de Romeinen.De première van 'Het Meisje van Yde' is op 12 mei. De extra voorstellingen zijn op 1 en 2 juni.