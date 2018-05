Bouke de Jonge zag hoe drie van zijn vriendjes werden gedood door achtergebleven munitie

ODOORN - Als 9-jarig jochie ziet Bouke de Jonge hoe drie van zijn vriendjes uit Eeserveen worden gedood door achtergebleven munitie in het bos bij Odoorn.

Ik wilde maar één ding en dat was naar m'n moeder Bouke de Jonge

Tijdens het spelen in de bossen op 22 juli 1945 komen de jongens munitie tegen bij een opslagplaats. Ze vinden een granaat. “Ik zei nog ‘jongens doe dat nou niet, sodemieter dat ding nou weg'”, vertelt de nu 82-jarige De Jonge.Een van de jongens gooit de granaat uit een soort ondeugendheid tegen de munitie-opslag. De granaat ontploft en neemt het opslagschuurtje mee. Kornelius Pepping (9), zijn broer Derk (14) en Remmelt Groenwold (14) overleven de explosie niet. “Het was een enorme dreun. Ze zeggen dat ik door de luchtdruk misschien wel vijf meter weggeblazen ben”, vertelt Bouke de Jonge. “De zijkant van mijn lichaam was blauw en mijn overhemdje was helemaal van mijn lichaam gescheurd.”Bouke raakt gewond, maar brengt het er levend af. Hij is al een stukje bij de drie weggelopen en staat met zijn zij naar de explosie gedraaid. “Ik kreeg wel een scherf in mijn hoofd, in de zijkant van mijn lichaam en mijn been. Maar ik was maar een klein smal kereltje, dus het meeste is langs me gevlogen.”Na de explosie ligt Bouke op de grond. Om zich heen ziet hij niets dan rook en stof. Zodra die mist optrekt en hij het pad ziet, begint hij te rennen. Het pad af en het bos uit, naar huis. De pijn voelt hij bijna niet. “Ik wilde maar één ding en dat was naar mijn moeder.” Bij een grote steen bij een boerderij aan de rand van het bos stopt hij om uit te rusten. “Die boer zei dat hij me bijna niet herkende. Het was allemaal bloed, stof en zand. Ik zag er niet uit."Amerikaanse soldaten vinden hem en brengen De Jonge naar een militair hospitaal in Gieten. Van daaruit gaat hij naar het ziekenhuis in Assen. Hij houdt naar eigen zeggen weinig fysieke klachten over aan het ongeluk. “De huisarts zei tegen mijn moeder dat ik nooit mocht voetballen en geen bal mocht koppen. Want het kon zijn dat de scherf in mijn hoofd zou verschuiven. Dat wist ik zelf niet, ik wist alleen dat ik niet mocht voetballen.”Het drama laat een diepe wond achter in Eeserveen, vertelt De Jonge. “Dat was erg hoor. Er waren twee kinderen van Pepping bij. Toen ik weer kon spelen en fietsen, mocht ik nooit bij de boerderij van Pepping langsfietsen. Want die hadden ook zo’n jochie kunnen hebben, maar die waren er niet meer.”