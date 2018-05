Dronken automobilist slingert door Assen

Dronken automobilist aangehouden in Assen (foto:RTV Drenthe)

ASSEN - De politie heeft gisteravond in Assen een dronken automobilist van de weg gehaald.

De man viel op door zijn rijgedrag. Hij reed door rood licht en slingerde over de weg.Op het politiebureau blies de man een alcoholpromillage van bijna 3, dat is zes keer de toegestane hoeveelheid. Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd en hij kreeg een boete voor rijden door rood licht.