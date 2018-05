Sociaal plan voor zorginstelling Tangenborgh in Emmen

EMMEN - De onrust bij zorginstelling Tangenborgh in Emmen lijkt voorbij nu er een sociaal plan is opgesteld.

De vakbonden CNV en NU'91 hebben met de directie van de Tangenborgh om tafel gezeten. In het akkoord is onder meer afgesproken dat de komende jaren geen gedwongen ontslagen vallen. "Dit sociaal plan is een goede eerste stap naar meer rust binnen de organisatie", zegt Hillebrandt Aardema van vakbond CNV.Vorig jaar werd na een intern onderzoek duidelijk dat een meerderheid van de werknemers van Tangenborgh weinig vertrouwen heeft in het beleid van de instelling. Zo zijn er onder meer problemen met de roosters en de bezetting waardoor de werkdruk te hoog is."Er is op dit moment geen sprake van ontslag, maar we willen graag dat als er in de toekomst wel dingen gaan veranderen, dat die veranderingen volgens de vastgestelde spelregels gaan verlopen," zegt Hillebrandt Aardema. "Zo zullen er dus geen gedwongen ontslagen komen."Vakbond FNV, waar ook veel medewerkers van Tangenborgh lid van zijn, is niet in gesprek met de directie. Hoe dat verder gaat is niet bekend.