Hersenletsel on Tour: 'Door het fietsen ben ik echt vooruit gegaan'

ASSEN - De actie Fietsen voor Fietsen, Hersenletsel on Tour voor mensen met niet aangeboren hersenletsel wordt de komende week in een deel van Nederland gehouden. Ook in Drenthe wordt er gefietst.

Diederik Wierenga uit Norg doet ook mee. Hij heeft een beroerte gehad na een ongeluk in 2009. "Daarvoor was ik vrachtwagenchauffeur. Het rijden mis ik wel, maar verder niet meer. Op dit moment doe ik vrijwilligerswerk in Norg."Diederik fietst op een aangepaste fiets. Met Hersenletsel on Tour wil hij sponsors zoeken voor aangepaste duo- en revalidatiefietsen. "Ik doe voor het eerste jaar mee. We fietsen 50 kilometer per dag, in totaal ongeveer 300 kilometer. Door het fietsen ben ik echt vooruit gegaan, ik kan zelfs weer schrijven."De fietsers beginnen vanmorgen in Assen. De route gaat langs Emmen, Dwingeloo, Heerenveen en weer terug naar Assen. Meer info over de actie Fietsen voor Fietsen, Hersenletsel on Tour kun u op deze website vinden.