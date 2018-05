Stelling: Het lawaaiprotest maakt duidelijk dat er een nieuwe manier van herdenken moet komen

ASSEN - 'Kom ook demonstreren tegen de racistische 4 mei viering', luidt een opvallende oproep op Facebook. De organisatie Geen 4 Mei voor Mij vraagt mensen om tijdens de Nationale Dodenherdenking herrie te komen maken op de Dam.

​Een actiegroep heeft zo'n 'lawaaiprotest' aangekondigd, omdat ze vindt dat de huidige herdenking 'racistisch' is en alleen stilstaat bij 'de witte slachtoffers' tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet 'de 4 miljoen doden door oorlogsgeweld in Nederlands-Indië'.De oproep heeft tot veel woede geleid, vooral op social media. Toch is er ook begrip voor de onvrede over de huidige manier van herdenken, van bijvoorbeeld columnist Jan Kuitenbrouwer. Wat vindt u? Moet er nagedacht worden over een nieuwe manier van herdenken op 4 mei? Of moet het blijven zoals het nu is?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over trouwen . Van de 1.477 stemmers kocht ruim 70 procent liever een huis dan dat ze trouwden. De minderheid, 26 procent, stapt liever wel in het huwelijksbootje.